L'addio a monsignor Scarpellini Il Papa: «Ha dato la vita per il suo popolo» (Di martedì 21 luglio 2020) Il messaggio di Papa Francesco per le esequie del vescovo Eugenio Scarpellini, in Bolivia. monsignor Gualberti: «Un missionario generoso, instancabile e illuminato. Terremo vivi i suoi insegnamenti».

