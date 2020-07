L’accordo Ue divide il centrodestra, Berlusconi incalza sovranisti (Di mercoledì 22 luglio 2020) L'intesa europea sul Recovery fund spiazza il centrodestra, o meglio scompagina un'alleanza che in teoria a settembre vorrebbe tentare la spallata al governo alle regionali. L'accordo arrivato all'alba riporta in superficie le divisioni fin qui faticosamente messe in secondo piano, con Silvio Berlusconi che si toglie la soddisfazione di attaccare i "partiti sovranisti" e Meloni e Salvini che ancora una volta scelgono di recitare copioni diversi.Per il leader della Lega il Recovery fund è "una grossa fregatura", mentre la Meloni dice che "poteva andare meglio", ma ammette che "Conte è uscito in piedi". Berlusconi, poi, festeggia: "E' un compromesso, ma positivo, che ha superato resistenze di alcuni paesi del nord e toglie argomenti ai nemici dell'Europa". Soprattutto, il leader di Fi avverte: "Certamente - ... Leggi su ilfogliettone

