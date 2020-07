La Vis Nova celebra il salto in Serie D: presentata la rosa 2020/21 (Di martedì 21 luglio 2020) Il salto in Serie D andava celebrato alla grande e così è stato: la Vis Nova ha festeggiato la promozione con una presentazione di livello tenutasi ieri sera presso il centro sportivo di Giussano. La società neroverde al gran completo ha presentato la rosa che da settembre lotterà per confermare la categoria appena conquistata. «La … L'articolo La Vis Nova celebra il salto in Serie D: presentata la rosa 2020/21 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Serie D, la Vis Nova Giussano riparte in grande stile: 'Siamo ambiziosi, lavoreremo sodo' (VIDEO) Monza-News Giussano: il centro sportivo di Tortu e Aceti vuole diventare pista di riferimento per l'atletica

Visita dell’assessore regionale Cambiaghi a Giussano, nel centro sportivo in cui si allena la Vis Nova, oltre ai campioni Tortu e Aceti: a settembre via ai lavori con l’assistenza della Fidal per rend ...

L’Ac Leon prende Davide Ferrario e Jacopo Ferrè

L’Ac Leon va sul sicuro e rinforza la squadra con due elementi di categoria, uno dei quali appena promosso in serie D con la Vis Nova (contribuendo all’impresa con 5 reti). Stiamo parlando dell’estern ...

