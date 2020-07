La vendetta di Gul: la ragazza afgana che ha ucciso i talebani responsabili dell’omicidio dei suoi genitori (Di martedì 21 luglio 2020) Un destino segnato dal nome quello di Qamar Gul, 16enne afgana che la scorsa settimana ha ucciso i talebani che hanno ammazzato il padre. Gul significa fiore in lingua persiana, e proprio come un fiore la ragazza ha dovuto imparare a usare anche le sue spine. È il 17 luglio in Afghanistan, nel villaggio di Geriveh. Un gruppo di talebani bussano alla porta alla ricerca del padre, accusato di sostenere il governo. «Quando ha visto che erano armati, si è rifiutata di aprire la porta», ha detto un portavoce del distretto provinciale. I talebani prima uccido la madre. Subito dopo è toccato al padre. Testimone del massacro di entrambi i genitori, Gul ha preso il fucile del padre e ucciso i tre militanti. Per ... Leggi su open.online

Se non fosse vera la storia di Qamar Gul, potrebbe essere tranquillamente uscita da una sceneggiatura di Quentin Tarantino. Tutto ha inizio settimana scorsa in un villaggio della provincia centrale di ...

