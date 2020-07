La Ue trova l'accordo all'alba. Con il nuovo piano all'Italia vanno 209 miliardi (Di martedì 21 luglio 2020) AGI - Duecentonove miliardi di euro per l'Italia di cui in 82 in sussidi e 127 in prestiti, migliore della prima proposta avanzata dalla commissione di Ursula von der Leyen. trovato finalmente l'accordo stamane all'alba dopo oltre 90 ore di trattative sul 'Next generation' Ue'. Giuseppe Conte commenta con soddisfazione i numeri della proposta con cui il presidente del consiglio europeo Charles Michel ha sbloccato lo stallo imposto dai blocchi dei Paesi cosiddetti 'frugali', Olanda, Svezia, Austria, e Danimarca. "Il governo è forte. L'approvazione di questo piano rafforza l'azione del governo Italiano", ha detto il premier dopo la firma. Mentre con minore entusiasmo è accolto il compromesso raggiunto ... Leggi su agi

