La trama di Grey’s Anatomy 17 affronterà la pandemia da Coronavirus: “È la storia medica della nostra vita” (Di martedì 21 luglio 2020) La trama di Grey's Anatomy 17 affronterà la pandemia da Coronavirus: la realtà entrerà nella finzione con una sceneggiatura che proverà a raccontare l'emergenza sanitaria globale negli ultimi mesi, calandola nell'universo immaginario del Grey Sloan Memorial Hospital. L'idea era già nell'aria, ma la showrunner Krista Vernoff l'ha confermata solo durante un recente panel della Television Academy: parlando della trama di Grey's Anatomy 17, la produttrice esecutiva ha spiegato che non sarebbe stato credibile ignorare il Coronavirus per una serie così abituata ad affrontare temi di rilevanza sociale e di grande attualità. In effetti, Grey's Anatomy in questi ultimi anni ... Leggi su optimagazine

hurricanes_cr : Il fatto è che anche con la trama decadente delle ultime 4 stagioni, Grey's anatomy piscia ancora in testa a tre qu… -

Ultime Notizie dalla rete : trama Grey’s