La stoccata di Stefano De Martino contro la madre di Belen: "Ti ha chiamato la mia ex suocera? Cambia numero" - (Di martedì 21 luglio 2020) Francesca Galici Stefano De Martino ha chiuso la stagione di Made in Sud con una battuta al vetriolo contro la madre di Belen durante uno sketch col comico Peppe Iodice L'ultima puntata dello show comico Made in Sud, condotto da Stefano De Martino, ha regalato una perla agli amanti del gossip. L'ex ballerino è particolarmente riservato sulla sua vita privata e non ama parlare della separazione da Belen Rodriguez, tanto meno della vicenda che coinvolge anche Alessia Marcuzzi. Eppure, ogni puntata di Made in Sud ha ragalato brevi siparietti con il comico Peppe Iodice, che ieri è riuscito nell'impresa di far sbilanciare De Martino, che ha lanciato una stoccata alla sua ex ... Leggi su ilgiornale

infoitcultura : “Mi ha chiamato tua suocera, la madre di Belén”, la stoccata di Stefano De Martino: “Cambia numero!” - fanpage : #Madeinsud, la stoccata di Stefano De Martino -

Ultime Notizie dalla rete : stoccata Stefano La stoccata di Stefano De Martino contro la madre di Belen: "Ti ha chiamato la mia ex suocera? Cambia numero" il Giornale "Cambia numero", la stoccata di Stefano De Martino alla mamma di Belen. E lei non lo segue più sui social

Made in Sud chiude in bellezza. Anche in quanto a colpi di scena. Battute a gogo ieri sul palco di Napoli a proposito della vita privata del conduttore Stefano De Martino, in queste settimane al centr ...

“Mi ha chiamato tua suocera, la madre di Belén”, la stoccata di Stefano De Martino: “Cambia numero!”

Con la puntata di lunedì 20 luglio, termina la stagione in corso di Made in Sud. Stefano De Martino, al momento senza una nuova collocazione in Rai, saluta gli spettatori dello show insieme alla colle ...

Made in Sud chiude in bellezza. Anche in quanto a colpi di scena. Battute a gogo ieri sul palco di Napoli a proposito della vita privata del conduttore Stefano De Martino, in queste settimane al centr ...Con la puntata di lunedì 20 luglio, termina la stagione in corso di Made in Sud. Stefano De Martino, al momento senza una nuova collocazione in Rai, saluta gli spettatori dello show insieme alla colle ...