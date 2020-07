La stoccata di Paragone all’accordo di Conte: «Il Recovery? Una grande supposta dell’Ue». E lancia da Londra il suo partito per l’ItalExit – Il video (Di martedì 21 luglio 2020) Gianluigi Paragone, ex senatore del Movimento 5 Stelle e attualmente membro del gruppo Misto, è volato a Londra per incontrare Nigel Farage, leader del partito della Brexit. L’obiettivo? lanciare il suo nuovo partito apertamente antieuropeista. Nel giorno in cui proprio l’Unione Europea ha firmato l’accordo storico sul Recovery Fund. Un accordo che critica duramente, prima in un post su Facebook poi in un video in cui si avvicina alla scultura nota come “Black Egg” che si trova davanti al municipio di Londra e la indica come «la medicina con cui l’Europa vuole medicare la crisi post-Covid: la grande supposta». Per l’ex M5s infatti Mes e ... Leggi su open.online

