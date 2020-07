La Spal volta pagina: Marino in pole per la panchina (Di martedì 21 luglio 2020) FERRARA - La netta sensazione è che la Spal , nel metabolizzare la retrocessione con quattro giornate d'anticipo, volterà pagina andando oltre Di Biagio , la cui esperienza subentrando a Semplici il ... Leggi su corrieredellosport

FERRARA - La netta sensazione è che la Spal, nel metabolizzare la retrocessione con quattro giornate d'anticipo, volterà pagina andando oltre Di Biagio, la cui esperienza subentrando a Semplici il 10 ...

Inter Eriksen, Conte lancia messaggi: dopo Valero, anche Brozovic trequartista

Infatti, dopo esser stato impiegato durante tutto l'arco del match di Ferrara in casa della Spal, il danese è stato escluso ancora una volta dalla formazione titolare contro la Roma. Il suo impiego in ...

