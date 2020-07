La sindaca Raggi esulta così: “scoperto lo zozzone seriale” (Di martedì 21 luglio 2020) Nuovo video su Facebook della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che mette alla gogna un altro ‘zozzone’ che usa in modo illegale i bidoni della spazzatura. Una cosa è certa: a Roma le fototrappole funzionano. Certo, non sono state create per mostrare all’Italia intera come i bidoni dell’immondizia siano pieni in tutta la capitale e che anche le strade sono piene di spazzatura perchè nessuno la raccoglie. Ma almeno gli ‘zozzoni’ che contribuiscono a questo scempio, vengono scoperti e messi alla gogna su facebook, anche se con il viso rigorosamente coperto. Il sindaco Virginia Raggi ha sbattuto sui social un altro “zozzone“. «Queste immagini parlano da sole. Pensate, questo zozzone è stato ... Leggi su chenews

CalabriaTw : 'Virgì se s'annamo via da sta gente de fogna'. È una strofa del sonetto pubblicato oggi da Grillo e adattato alla S… - ilfoglio_it : Con un post apparso sul blog, il fondatore licenzia la sindaca di Roma: 'Non ti meritano'. Un successo del Pd - di… - tralepagine : RT @Storace: La sindaca e lo zozzone, sembra un film di #AlvaroVitali. Invece è la storia di un incivile beccato solo all'ottantesima infr… - CiceroM5S : RT @JohnHard3: La rivoluzione dei trasporti a Roma: dalla Raggi 100 milioni per i bus. Commessa per l’acquisto di altri 328 nuovi mezzi. In… - JohnHard3 : La rivoluzione dei trasporti a Roma: dalla Raggi 100 milioni per i bus. Commessa per l’acquisto di altri 328 nuovi… -