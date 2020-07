La serie su Totti e l’arrivo di Pechino Express (con restyling del nome): ecco la nuova stagione di Sky (Di martedì 21 luglio 2020) Arriva anche il primo progetto per la tv firmato da Gabriele Muccino, «A casa tutti bene», rebot dell’omonimo film. E ci sarà Paola Cortellesi, poliziotta in «Petra» Leggi su lastampa

SkyItalia : Per uno come lui sarebbe giusto scriverlo 10 volte: sta per arrivare la serie Sky Original su Francesco Totti.… - IlContiAndrea : Il 17 settembre al via #XF2020 con Emma, Hell Raton e i ritorni di Manuel Agnelli e Mika. Per la prima volta le fas… - VanityFairIt : L'esordio di Muccino e la certezza di «X Factor», ma anche la sorpresa «Pekin Express» . Ecco cosa vedremo in tv (… - WinstonWilson39 : RT @carmi_ne: E ora caro @NetflixIT è il momento giusto per dare una risposta decisa alla serie su Totti. Propongo “Essere Stefano Pioli” i… - Carlott89901847 : RT @CalcioFinanza: “Speravo de morì prima”, Sky lancia la serie su Francesco Totti -