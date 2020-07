La segnalazione: “Atti vandalici alla stazione ferroviaria di Caserta” (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dei sindacati Cigl, Cisl e Uil che denunciano continui atti vandalici alla stazione ferroviaria di Caserta. Di seguito il testo: “Le scriventi, con la presente, segnalano i diversi atti vandalici avvenuti ai danni delle auto in sosta nell’area parcheggio dello scalo merci ferroviario di Caserta. Infatti, fra venerdì e sabato notte della scorsa settimana, sono state vandalizzate diverse auto, frantumati vetri, finestrini e rubati stereo e quant’altro all’interno delle stesse. Riteniamo doveroso chiedere l’immediata messa in sicurezza dell’area in questione, con una vigilanza degli addetti ... Leggi su anteprima24

