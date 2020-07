LA SCUOLA A ROTELLE DELL'AZZOLINA (Di martedì 21 luglio 2020) Non sappiamo ancora se e quando i nostri figli torneranno a SCUOLA. Sappiamo però come ci andranno, nell'ottica DELLa ministra AZZOLINA: pattinando. La pubblica amministrazione si accinge a comperare un milione e mezzo di banchi monoposto, non è ancora chiaro se alimentati a diesel o a gpl. Dev'essere l'evoluzione naturale del beneamato monopattino: pare non se ne possa fare a meno. Il banco semovente – dicono – consentirà un'istruzione "multifunzionale". E ci mancherebbe: dal momento che ogni pezzo costa 300 euro, evidentemente di funzioni deve averne parecchie: ci aspettiamo che il banco vada da zero a cento in cinque secondi, che venga progettato da Renzo Piano e che sia dotato perlomeno di abs, parcheggio assistito e alzacristalli elettrici. Sarà vietato copiare il compito in classe e ... Leggi su panorama

