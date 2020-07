La Scrittrice Marzano su Azzolina: Proposte Folli per il Ritorno in Classe (Di martedì 21 luglio 2020) La Scrittrice Michela Marzano riporta su La Stampa una dura critica alle Proposte della Ministra Azzolina. Riferendosi all’idea di utilizzare laureandi per le supplenze, la Scrittrice Marzano afferma che non è una buona soluzione: “All’università ci insegno ormai da anni, e che so bene che, di maturità e di esperienza, i nostri studenti ne hanno molto poca”. Aggiunge che è necessaria invece una riforma didattica seria e conclude: “Mi spiace dirlo in questo modo un po’ sgradevole e saccente, ma la ministra, forse, un giro negli Atenei avrebbe potuto farselo prima di immaginare di risolvere in questo modo il duplice problema dei pochi insegnanti e dell’assenza di lavoro per i giovani“. Leggi su youreduaction

