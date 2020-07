La rivelazione di Zingaretti: “Durante il lockdown ho chiamato Berlusconi” (Di martedì 21 luglio 2020) Silvio è tornato, questo è certo. Silvio c’è e soprattutto ci sono anche i voti di Forza Italia: sia per sostenere, cambiandolo, il governo attuale, che per farne uno nuovo, il che poi, ovviamente, per Berlusconi, è la “via maestra”. Oora tutti lo vogliono: da Romano Prodi a Carlo De Benedetti sino ad alcuni esponenti dei cosiddetti poteri forti. “O noi diamo una spinta o il Paese si arrotola su se stesso” aveva dichiarato Prodi al programma In Onda, aggiungendo anche “Per me non c’è nessun tabù, anche perché, come più volte ho già detto, la vecchiaia porta la saggezza”. Pochi giorni dopo le dichiarazioni di Romano Prodi, era arrivata anche la “benedizione” di un altro acerrimo nemico del Cavaliere, Carlo De Benedetti, ex proprietario del quotidiano La ... Leggi su tpi

InOndaLa7 : RT @La7tv: #inonda La rivelazione di #Zingaretti: 'Berlusconi? L'ho chiamato un paio di mesi fa. Gli ho fatto i complimenti per quell'inter… - La7tv : #inonda La rivelazione di #Zingaretti: 'Berlusconi? L'ho chiamato un paio di mesi fa. Gli ho fatto i complimenti pe… -

Ultime Notizie dalla rete : rivelazione Zingaretti Zingaretti attacca Renzi, poi ringrazia Meloni: la rivelazione Virgilio Notizie Regione Lazio, Pugliese: il 24 luglio torna La Citt Incantata

Roma, 20 lug. (askanews) - Tutto pronto per la nuova edizione de ?La Citt Incantata - 6 Meeting Internazionale dei disegnatori che salvano il mondo", evento promosso dall'Assessorato al Turismo e Pari ...

Zingaretti attacca Renzi, poi ringrazia Meloni: la rivelazione

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha dimostrato il suo apprezzamento per i comportamenti di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Al leader di Italia Viva Matteo Renzi, invece ...

Roma, 20 lug. (askanews) - Tutto pronto per la nuova edizione de ?La Citt Incantata - 6 Meeting Internazionale dei disegnatori che salvano il mondo", evento promosso dall'Assessorato al Turismo e Pari ...Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha dimostrato il suo apprezzamento per i comportamenti di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Al leader di Italia Viva Matteo Renzi, invece ...