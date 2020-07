La ricercatrice di Oxford: vaccino sicuro? Serve test più ampio (Di martedì 21 luglio 2020) È al settimo cielo la professoressa Teresa Lambe, del gruppo sul vaccino anti-Covid dell'Università di Oxford, mentre commenta i risultati preliminari dei test effettuati su oltre mille pazienti (1.077), in base ai quali la sostanza inoculata stimola la produzione di anticorpi e globuli bianchi in grado di contrastare l'azione del nuovo coronavirus. "Siamo davvero entusiasti di poter condividere i nostri risultati. Ovviamente questa è la fase uno del test clinico, abbiamo bisogno di un test clinico su più larga scala per essere in grado di confermarne l'efficacia. Sono dei numeri relativamente piccoli di persone, vorremmo poter estenderlo per testare davvero l'efficacia e la sicurezza in numeri più ampi della popolazione", ha affermato la ... Leggi su ilfogliettone

