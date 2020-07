La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di martedì 21 luglio 2020 (Di martedì 21 luglio 2020) Goal, spettacolo e forti emozioni nel big match della 34ª giornata disputato ieri tra Juventus e Lazio: importantissimo successo dei bianconeri, ora più che mai vicini al 9° Scudetto consecutivo. A mettere il sigillo sul 2-1 finale, il solito Cristiano Ronaldo - autore di una doppietta e ora a quota 30 reti in campionato - e Ciro Immobile, capocannoniere del torneo a pari merito con l'asso portoghese. Intanto è di nuovo tempo per la Serie A con le prime due gare valide per la 35ª giornata.... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Rassegna Stampa Rassegna stampa del 21 luglio. Prime pagine in edicola Il Napoli Online Accordo sul Recovery Fund: all’Italia 208,8 miliardi

Al via il progetto “acciuffa la truffa” per assistere e difendere ...

E’ in corso "la truffa dei farmaci prenotati" per far uscire di casa la persone e procedere indisturbati a svaligiare gli appartamenti Tra le tante attività 'vi è l'attivazione del numero verde antitr ...

