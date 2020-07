La prima donna premier nella storia (Di martedì 21 luglio 2020) Il 21 luglio 1960 Sirimavo Bandaranaike, esponente politico dello Sri Lanka, diventa la prima donna della storia ad aver ricoperto la carica di premier di uno Stato. Chi è Sirimavo Bandaranaike, la prima donna premier Sirimavo Bandaranaike nacque a Ratnapura nel 1916, appartenente all’aristocrazia dell’isola. Venne educata da suore cattoliche e per tutta la vita fu una … Leggi su periodicodaily

Il 21 luglio 1960 Sirimavo Bandaranaike, esponente politico dello Sri Lanka, diventa la prima donna della storia ad aver ricoperto la carica di premier di uno Stato. Sirimavo Bandaranaike nacque a Rat ...

Usa, ucciso figlio ventenne di giudice federale nominata da Obama -2-

Roma, 20 lug. (askanews) - Salas, 51 anni, la prima donna ispanica ad aver assunto l'incarico di giudice distrettuale federale nel New Jersey dopo essere stata nominata dal presidente Barack Obama nel ...

