La pace è ancora lontana, nonostante l’accordo USA – Talebani (Di martedì 21 luglio 2020) L’accordo USA-Talebani ha raggiunto i 135 giorni necessari per radunare le quasi 9 mila truppe USA e ritirarsi da 5 basi. Secondo Pompeo, gli obiettivi sarebbero raggiunti. Tuttavia, la pace è ancora lontana. L’accordo USA – Talebani L’amministrazione Trump ha superato la sua prima fase con l’accordo coi Talebani. nonostante Pompeo affermi che gli obiettivi … Leggi su periodicodaily

periodicodaily : La pace è ancora lontana, nonostante l’accordo USA – Talebani - Andrea65590241 : RT @Crsissi: Questa verde serata ancora nuova e la luna che sfiora calma il giorno oltre la luce aperto con le rondini daranno pace e fiume… - MaruscoP : RT @PapeDiaw2013: G8 Genova per non dimenticare Carlo Giuliani. Rivivo ancora quei monenti terrificanti. Un altro mo do è possibile Riposa… - GenCar5 : Vedo un gran parlare, anche connesso a #CancelCulture, su quella che chiamo 'toponomastica del Santo subito', l'imp… - gighea : RT @Crsissi: Questa verde serata ancora nuova e la luna che sfiora calma il giorno oltre la luce aperto con le rondini daranno pace e fiume… -

Ultime Notizie dalla rete : pace ancora Marquez stile Hamilton ancora davanti a tutti. Niente pace Dovi-Ducati ilGiornale.it Blog: Cinquina, mare e Zio Gian

Per uno come me, che abita in Sardegna, la cosa più bella da fare la domenica d’estate è andare al mare. Ieri, come sempre ho preso la macchina e mi sono recato alla spiaggia più vicina. Questa volta ...

La pace è ancora lontana, nonostante l’accordo USA – Talebani

L’amministrazione Trump ha superato la sua prima fase con l’accordo coi Talebani. Nonostante Pompeo affermi che gli obiettivi siano raggiunti, la pace è ancora lontana. L’accordo USA-Talebani prevede ...

Per uno come me, che abita in Sardegna, la cosa più bella da fare la domenica d’estate è andare al mare. Ieri, come sempre ho preso la macchina e mi sono recato alla spiaggia più vicina. Questa volta ...L’amministrazione Trump ha superato la sua prima fase con l’accordo coi Talebani. Nonostante Pompeo affermi che gli obiettivi siano raggiunti, la pace è ancora lontana. L’accordo USA-Talebani prevede ...