La obbligavano a prostituirsi, 3 arresti (Di martedì 21 luglio 2020) Vittima di questa storia una 23enne romena ospitata da una coppia di connazionali, 31 anni lui e 25 lei, con due bambini in una casa nel cuneese. Le indagini sono partite a seguito della denuncia di un cliente della giovane che, intenerito dalle richieste di aiuto, lo scorso febbraio le ha dato ospitalità per qualche giorno in una casa di Carmagnola. L’uomo è stato rintracciato dalla coppia e da un altro connazionale e rapinato di 300 euro, per compensare i mancati guadagni della ragazza. Dalle prime ricostruzioni è emerso che dall’agosto 2019 la ragazza è stata quotidianamente accompagnata dall’uomo a ‘lavorare’ lungo la statale che da Poirino conduce verso Carmagnola, nel torinese. La 23enne doveva informare il suo protettore, parcheggiato a breve distanza, tramite telefono, l’arrivo dei clienti e la fine del ... Leggi su nuovasocieta

