“La mia vita in fumo”. Claudia Galanti, le sue parole sono un grido di dolore (Di martedì 21 luglio 2020) La vita di Claudia Galanti è stata tutt’altro che facile, infatti sono accaduti episodi gravissimi che l’hanno turbata parecchio. Uno su tutti la perdita della figlia Indila. La showgirl è tornata a parlare di sé e delle sue grandi difficoltà in un’intervista concessa a ‘Instagram Corriere’. Da un punto di vista professionale c’è invece più serenità, grazie alla realizzazione di un suo nuovo progetto, ‘Foodbeats’, che punta su alcune ricette culinarie fatte proprio da lei e su un servizio a domicilio. La donna ha esordito così: “Ad un certo punto, quando non c’era più nulla che mi faceva felice, quando era tutto senza sapore e senza senso, ho pensato che non erano le medicine a potermi aiutare, ma ... Leggi su caffeinamagazine

