La lite in famiglia finisce a coltellate (Di martedì 21 luglio 2020) Si è intromesso nel litigio tra la sorella e il suo compagno e gli ha sferrato alcuni fendenti con un coltello da cucina con una lama lunga 21 centimetri. Poi - mentre la vittima riusciva a salire in ... Leggi su lanazione

Attorno alle 0.30 della notte tra domenica e lunedì scorsi, un 35enne di orivini peruviane è stato denunciato a piede libero dalla Polizia di Stato di Siena, per il reato di lesioni aggravate. A ...

FRIGNANO – Si sbronza, non rispetta il divieto di avvicinarsi e ammazza il cane dopo l’ennesima lite: nuovi guai per un 26enne

Litigio che aveva attirato l’attenzione di tutto il vicinato e che si concludeva con l’uccisione, da parte del D.F.V. del cane di famiglia, da lui lanciato da un balcone alto circa 5 metri.

