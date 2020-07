La Libertà, Bernard Henry Levy e il Covid19 che porta alla Follia (Di martedì 21 luglio 2020) Con grande acume Bernard Henry sottolinea – ed è sinora il primo e l'unico – come il Covid19 ci abbia pilotati di fatto in un imbuto cui fondo era la scelta tra vivere alla cinese o morire: “La Cina ci ha imposto un modello problematico, il confinamento, e un altro, ancora più folle, il tracciamento... Intellettuale francese rampante dai tempi in cui, giovinetto, era il pupillo di Jean Paul Sartre di cui tracciò il ritratto filosofico biografico più autorevole, “Sartre il Filosofo del XX (...) - Europa / Coronavirus Leggi su feedproxy.google

folucar : RT @umanesimo: Bernard Henri Messora (totale aderenza - tramite lo sbandierare il feticcio della 'libertà' - tra posizioni della destra ul… - PiramideRossa : RT @umanesimo: Bernard Henri Messora (totale aderenza - tramite lo sbandierare il feticcio della 'libertà' - tra posizioni della destra ul… - DaniR64 : RT @umanesimo: Bernard Henri Messora (totale aderenza - tramite lo sbandierare il feticcio della 'libertà' - tra posizioni della destra ul… - Peter_0T : RT @umanesimo: Bernard Henri Messora (totale aderenza - tramite lo sbandierare il feticcio della 'libertà' - tra posizioni della destra ul… - BOLSCEVITA : RT @umanesimo: Bernard Henri Messora (totale aderenza - tramite lo sbandierare il feticcio della 'libertà' - tra posizioni della destra ul… -

Ultime Notizie dalla rete : Libertà Bernard Nabokov: "Per sentieri di montagna noti ai poeti e alle farfalle" Pangea.news