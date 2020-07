La lezione dell'imprenditore allo Stato: soldi a chi decide di far figli (Di martedì 21 luglio 2020) Matteo Carnieletto Il barone Vitantonio Colucci ha deciso di donare 300 euro al mese per un anno ai dipendenti che decideranno di avere un figlio. Oltre a 6mila euro una tantum "La famiglia è il teatro del dramma spirituale, il luogo dove tutto succede e dove specialmente accadono le sole cose che hanno importanza". Così scriveva Gilbert Keith Chesterton, uno dei più brillanti scrittori britannici del Novecento, per descrivere quel microcosmo che è la famiglia. Una realtà, quest'ultima, bistrattata da tutti. Soprattutto dallo Stato, che sembra fare il possibile per osteggiarla. Ma andiamo con ordine e, come per tutti fenomeni sociali, guardiamoci attorno. Partiamo dalle case. Non quelle vecchie, che ancora hanno tagli e metrature civili. Guardiamo quelle di nuova ... Leggi su ilgiornale

AnnalisaChirico : Ecco la videorisposta inviata a @NicolaPorro per gli insulti sessisti dell’esimio direttore Travagliò che, anziché… - nmartinelli : @Ciribini La fissità mentale che dice didattica a distanza={casa/lezione frontale digitale/in diretta} è pura miopi… - rsimoni62 : @LichtLuxLucia @lasorelladiKarl Confermo. Ma parlo di tanti anni fa... Ho visto recentemente su @RaiScuola una bell… - Fallenamy : Questa cosa avrei potuto farla anch’io. Ma con che coraggio? Con quale etica? Mi chiedo cosa prova la gente che ha… - SusannaPlacidi : RT @1970Germano: #Zuppi: 'Una ricostruzione da dopoguerra' La lezione del cardinale: 'Dovremo ricostruire il valore dell’unità nella ricerc… -

Ultime Notizie dalla rete : lezione dell Elisa Mascarucci funerale, la lezione dell'animatrice morta. "Affrettiamoci ad amare" il Resto del Carlino Tornano i colori d’estate a Pescina, il Granteatrino Casa di Pulcinella presenta “Il Principe e il Povero”

Pescina – Il Granteatrino Casa di Pulcinella presenta il prossimo 26 luglio, alle ore 17:30, presso il Teatro San Francesco di Pescina, “Il Principe e il Povero” liberamente ispirato al libro di Mark ...

leggi le altre "Poesì"

«Ammettere di essere gay, magari facendolo su un social network, come un graduato della Guardia di Finanza, non è pertinente allo status di Carabiniere». Sono le parole - riportate dal Fatto Quotidian ...

Pescina – Il Granteatrino Casa di Pulcinella presenta il prossimo 26 luglio, alle ore 17:30, presso il Teatro San Francesco di Pescina, “Il Principe e il Povero” liberamente ispirato al libro di Mark ...«Ammettere di essere gay, magari facendolo su un social network, come un graduato della Guardia di Finanza, non è pertinente allo status di Carabiniere». Sono le parole - riportate dal Fatto Quotidian ...