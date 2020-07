La Lega ‘dimezzata’ in Sicilia (Di martedì 21 luglio 2020) Seguendo alla lettera i regolamenti – al netto di deroghe già arrivate nel recente passato – il gruppo parlamentare della Lega nell’Ars Siciliana non esiste più. Dopo l’addio di qualche settimana fa di Giovanni Bulla (tornato nelle file dell’UDC), nella giornata di domenica è arrivato anche l’annuncio di Marianna Caronia che, in divergenza con i vertici regionali, ha lasciato il Carroccio iscrivendosi al Gruppo Misto. Ora la Lega in Sicilia ha solamente due rappresentanti, ma le regole parlano chiaro: per formare un gruppo parlamentare, occorrono almeno quattro deputati. LEGGI ANCHE > Samonà dice di non aver mai esaltato le SS di Hitler: «Era solo un carrellata di poesie a mo’ di elenco» E non si tratta di addii senza strascichi. ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Lega ‘dimezzata’