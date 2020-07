La Lazio fa gruppo: ecco la frase di Inzaghi che ha toccato giocatori e tifosi (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA - L'unione fa la forza, soprattutto nei momenti di difficoltà. È una Lazio in crisi di risultati quella vista dalla ripartenza della Serie A in poi. La buona prestazione contro la Juve non è ... Leggi su corrieredellosport

salvione : La Lazio fa gruppo: ecco la frase di Inzaghi che ha toccato giocatori e tifosi - laziolibera : La Lazio fa gruppo: ecco la frase di Inzaghi che ha toccato giocatori e tifosi - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Lazio, #Tare: 'Cose strane da quando ci alleniamo in gruppo. Pronti a una cessione importante, Borja Mayoral...' https://t.c… - APiacentini84 : RT @Alex_Piace: 'Se qualcuno mi dice qualcosa mi arrabbio perché è un gruppo che ha 14 punti + dell'anno scorso, ha vinto una Scoppa, non a… - sportli26181512 : La #Lazio fa gruppo: ecco la frase di Inzaghi che ha toccato giocatori e tifosi: Nel post partita contro la Juve, i… -