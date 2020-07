La Lamorgese a Lampedusa, 8 migranti spariscono sotto il naso del ministro. Disastro in diretta (Di martedì 21 luglio 2020) La ministra Luciana Lamorgese va a Lampedusa per verificare l'entità dell'emergenza sbarchi e non solo approdano 80 migranti, ma di questi 8 fanno perdere le proprie tracce. sotto il naso del capo del Viminale. Se non fosse un dramma sociale, ci sarebbe da ridere. Un'ottantina di migranti, tutti tunisini, sono sbarcati in poche ore a Lampedusa, i primi 8 proprio durante la visita della ministra mentre gli altri 70 sono arrivati nella tarda serata di ieri, soccorsi dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia costiera. Come dire: se il Viminale voleva una prova tangibile del Disastro del proprio operato, l'ha avuta. Ovviamente, Matteo Salvini, che della Lamorgese è stato il ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Lamorgese a Lampedusa: lo sfogo e la disperazione dei cittadini contro un governo che tutela i clandestini e abband… - Noiconsalvini : LAMORGESE A LAMPEDUSA, LA PROTESTA: 'GOVERNO COMPLICE DI SCAFISTI' - Viminale : Il ministro #Lamorgese in visita a #Lampedusa. Il ringraziamento e la gratitudine alla comunità locale e agli opera… - ThedyStefano : RT @beatrice_tom: La minestra Lamorgese è andata a Lampedusa e ha detto alla gente: “NON VI LASCEREMO SOLI” Poi per non deluderli ha fatto… - Crock01392983 : RT @LegaSalvini: A LAMPEDUSA ESPLODE LA RABBIA DELLA GENTE CONTRO LA LAMORGESE: «VERGOGNATI» -