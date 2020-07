La giornalista Nina Kapur morta dopo un incidente in motorino (Di martedì 21 luglio 2020) A soli 26 anni, Nina Kapur – giovane giornalista e reporter- è morta dopo un incidente in motorino: la dinamica dell’accaduto. Nina Kapur, una giornalista di 26 anni a New York City, è morta dopo essere caduta da un ciclomotore che era stato noleggiato da Revel, un popolare servizio di condivisione di ciclomotori. La notizia … L'articolo La giornalista Nina Kapur morta dopo un incidente in motorino è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Nena_Nina_Schi : RT @La_manina__: Tg1. Servizio sulla movida a Ponza. Giovane risponde al giornalista che lo intervista: non è che me ne frego del virus, è… -