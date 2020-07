La Germania prepara una legge per regolamentare le auto a guida autonoma (Di martedì 21 luglio 2020) L’auto a guida autonoma della CruiseL’auto a guida autonoma è già entrata in forma ridotta nelle attuali vetture attraverso gli ADAS (ausili avanzati di assistenza alla guida). Ormai le sperimentazioni e i progetti pilota sono in essere da qualche anno, ma le persone si chiedono: quand’è che vedremo la vera auto senza pilota viaggiare sulle nostre strade? Quando potrò farmi portare la spesa da una vettura senza conducente? Domande solo all’apparenza banali, ma di fatto attualmente, eccezion fatta per la Waymo (Google Alphabeat) che ha aperto la “commercializzazione” a Phoenix, Arizona, del suo orbo-taxi e che sta per introdurre la quinta generazione di hardware (caratterizzato da ... Leggi su wired

antonino_lb : @ilgiornale Altro staff pagato 50.000 € al mese a cranio ! Più i governanti pagati per fare solo casino e bruciare… - ClubAlfaIt : La Germania si prepara per l'entrata in vigore della guida autonoma di Livello 4 #GuidaAutonoma #NotizieAuto… - FioriFlavio : @zeitblomserenus @Shai__reen @ArtemiosMilani @053_Vince Francia e Germania hanno una burocrazia di alto livello (la… - ilsussidiario : RT @ilsussidiario: ?? La #Merkel è rimasta molto delusa da #Conte, perché non ha formulato alcuna proposta sulle riforme che l’Italia intend… - MamolkcsMamol : RT @FeliceAquila: C'è posta per #giuseppi... Nell’incontro con Conte la Merkel ha messo in chiaro le condizioni base che porteranno la Ger… -