La GdF in Regione Lombardia per l’indagine sui fondi della Lega

I finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano stanno acquisendo documenti negli uffici della Regione Lombardia nell'inchiesta con al centro la presunta compravendita a prezzo gonfiato, tra il 2017 e il 2018, di un immobile per la Lombardia Film Commission. Lo ha scritto stamattina l'agenzia di stampa ANSA, segnalando che l'indagine nei giorni scorsi ha portato al fermo del "prestanome" Luca Sostegni e vede indagati tre commercialisti vicini alla Lega. La Gdf sta acquisendo documenti relativi agli stanziamenti regionali a favore della LFC.

