La folle scuola di Lucia Azzolina (Di martedì 21 luglio 2020) Non si sono svolte per mesi, ma il dibattito attorno alla scuola ricorda una rumorosa assemblea di istituto. Il "la" proviene sempre da Viale Trastevere, per poi dare luogo ad un crescendo di polemiche. L'ultima riguarda un'ordinanza emessa dal Ministro Azzolina, per cercare di tamponare il vuoto delle cattedre. Il provvedimento del ministro prevede che, con le nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze possano insegnare nelle scuole d'infanzia e nelle primarie anche persone non ancora laureate, tuttavia iscritte al terzo, quarto, o quinto anno di Scienze della formazione primaria. A stigmatizzare la decisione, esprimendo preoccupazione verso la qualità della didattica, ad esempio, è stato il "parlamentino" della scuola, ovvero il "consiglio Superiore di pubblica istruzione", che è composto da personalità ... Leggi su iltempo

Non si sono svolte per mesi, ma il dibattito attorno alla scuola ricorda una rumorosa assemblea di istituto. Il "la" proviene sempre da Viale Trastevere, per poi dare luogo ad un crescendo di polemich ...

Aule con mono-banchi con le ruote e docenti non laureati. Per Lucia Azzolina, ministra dell'Istruzione, il futuro della scuola post-Covid è questo. Cioè? Verrebbe da domandarsi, pensando che di cose d ...

Non si sono svolte per mesi, ma il dibattito attorno alla scuola ricorda una rumorosa assemblea di istituto. Il "la" proviene sempre da Viale Trastevere, per poi dare luogo ad un crescendo di polemich ...Aule con mono-banchi con le ruote e docenti non laureati. Per Lucia Azzolina, ministra dell'Istruzione, il futuro della scuola post-Covid è questo. Cioè? Verrebbe da domandarsi, pensando che di cose d ...