La disastrosa intervista di Trump, anche Fox News lo sbugiarda (Di martedì 21 luglio 2020) Fin dall’inizio della presidenza di Donald Trump, Fox News è stato il suo palcoscenico. Il network ultra-conservatore, infatti, è noto per prendere forti posizioni politiche, spesso anche a discapito della verità. Una nuova intervista di Trump con il giornalista televisivo Chris Wallace a “Fox News Sunday”, però, ha invece esposto, tra le altre cose, i fallimenti del presidente nel contenere la pandemia e nel gestire le tensione razziali. Wallace, con domande dirette e fact-checking in tempo reale dei numerosi dati e affermazioni false utilizzate da Trump per formulare delle pseudo risposte, ha praticamente distrutto – con professionalità – il suo interlocutore. LEGGI anche >Il primo ... Leggi su giornalettismo

