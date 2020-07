La denuncia di Anpi per il sindaco della Val Camonica proprietario di un albergo che espone simboli fascisti (Di martedì 21 luglio 2020) In Val Camonica, precisamente a Temù, c’è un albergo che espone simboli e cimeli fascisti sin dal suo ingresso. Tra i proprietari di questo albergo figura anche Giuseppe Pasina, il sindaco della cittadina di 1.100 abitanti. Anpi – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – ha denunciato la questione perché si tratta di un palese conflitto istituzionale, considerato il ruolo del primo cittadino come pubblico ufficiale e il suo legame con una struttura che compie apologia al fascismo. LEGGI ANCHE >>> Il presidente della Sicilia Musumeci: «Gli anni del fascismo con tante ombre e tante luci» VIDEO ... Leggi su giornalettismo

Mbyk019285 : RT @PBerizzi: Val Camonica, l'Anpi denuncia: 'No ai cimeli fascisti nell'albergo del sindaco di Temù' - AngeloRindone : Che lo chiudano. L'apologia del fascismo è reato o no?! Anpi denuncia,simboli fascisti in albergo gestito da sinda… - danielgr31 : RT @PBerizzi: Val Camonica, l'Anpi denuncia: 'No ai cimeli fascisti nell'albergo del sindaco di Temù' - RSeminati : RT @PBerizzi: Val Camonica, l'Anpi denuncia: 'No ai cimeli fascisti nell'albergo del sindaco di Temù' - PatriziaOrlan11 : RT @PBerizzi: Val Camonica, l'Anpi denuncia: 'No ai cimeli fascisti nell'albergo del sindaco di Temù' -