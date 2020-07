La contraffazione colpisce anche il miele italiano (Di martedì 21 luglio 2020) Il miele italiano in crisi per l’arrivo sui nostri scaffali del prodotto cinese ottenuto con la manipolazione da parte dell’uomo l ‘miele senza api’, che arriva dalla Cina, sbarcando nel nostro Paese, sta creando non pochi danni all’economia e al lavoro di tanti imprenditori del settore. Per non fare emergere la contraffazione viene adulterato e… L'articolo La contraffazione colpisce anche il miele italiano Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : contraffazione colpisce Così Amazon colpisce chi vende prodotti contraffatti La Legge per Tutti La pandemia di COVID-19 ha cambiato completamente la sicurezza informatica

La formazione sulla sicurezza deve diventare una priorità del lavoro da remoto per moltissime aziende che devono tutelare i propri dati. Non c’è dubbio che l’IT e la sicurezza informatica siano stati ...

Giocattoli, farmaci: il fake più pericoloso ci costa 2,2 miliardi l’anno

Fosse legale, sarebbe un “tesoretto” prezioso per un Pil nazionale in caduta libera. Invece – solo nei settori che nuocciono più gravemente alla salute – la contraffazione vale 20 miliardi di mancate ...

La formazione sulla sicurezza deve diventare una priorità del lavoro da remoto per moltissime aziende che devono tutelare i propri dati. Non c’è dubbio che l’IT e la sicurezza informatica siano stati ...Fosse legale, sarebbe un “tesoretto” prezioso per un Pil nazionale in caduta libera. Invece – solo nei settori che nuocciono più gravemente alla salute – la contraffazione vale 20 miliardi di mancate ...