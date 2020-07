La Cina punta sulle forze anfibie: così Pechino sfida gli Usa in Asia (Di martedì 21 luglio 2020) Due navi d’assalto anfibie, un gruppo di marines con un ruolo simile a quello del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, un arsenale di missili schierato in zone strategiche e un’ingente flotta di superficie. La Cina sta potenziando il proprio apparato militare con l’intenzione di dissuadere ogni potenziale nemico dalla navigazione nelle sue acque costiere. … La Cina punta sulle forze anfibie: così Pechino sfida gli Usa in Asia InsideOver. Leggi su it.insideover

FocusRisparmio : Alla Ricerca di Alpha Conversazione con Maurizio Novelli (Lemanik). Il gestore ha posizioni short sull’equity #Usa… - lautomobile_ACI : .@Volkswagen, segnali positivi in #Cina. Il gruppo tedesco punta su #suv, #elettriche e vetture premium per contene… - fspino2 : @GiuseppeConteIT Da una parte paesi europei industrializzati dall’altro un burattino della Casaleggio e associati c… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina punta Spazio: la Cina punta a Marte per conquistare primato spaziale Rai News NBA: proteste durante l’inno USA, è polemica tra Mark Cuban e il senatore Ted Cruz

Le possibili reazioni dei giocatori durante l'esecuzione dell'inno degli Stati Uniti fanno già discutere: il proprietario dei Mavericks si è scontrato con il senatore repubblicano del Texas, che chied ...

La Cina è sicura che la 'de-dollarizzazione' è già in corso

La Cina dal 2008 utilizza il salario sociale globale di classe come meccanismo di accumulazione, i paesi occidentali lo tagliano sempre piu e puntano sulla carta finanziaria, sul capitale produttivo ...

Le possibili reazioni dei giocatori durante l'esecuzione dell'inno degli Stati Uniti fanno già discutere: il proprietario dei Mavericks si è scontrato con il senatore repubblicano del Texas, che chied ...La Cina dal 2008 utilizza il salario sociale globale di classe come meccanismo di accumulazione, i paesi occidentali lo tagliano sempre piu e puntano sulla carta finanziaria, sul capitale produttivo ...