La campagna elettorale di Trump a colpi di esecuzioni di condanne a morte

Persa ogni credibilità per quanto riguarda la risposta alla pandemia da Covid-19 (secondo gli ultimi dati, i contagi attuali sono 3.647.715 e i decessi oltre 140.000), il presidente degli Usa Donald Trump cerca di recuperare autorevolezza presso un elettorato di indecisi e soprattutto impauriti ricorrendo a una vecchia tattica: mostrarsi "duri contro la criminalità" a colpi di esecuzioni capitali. Non era mai successo nella recente storia della pena di morte negli Usa che venissero eseguite

La consigliera Salvati interviene nel botta e risposta fra Ciciotti e Lusi

Capistrello – Nel dibattito politico che è seguito dopo l’ultimo consiglio comunale a Capistrello, fra le dichiarazioni incrociate del Sindaco Ciciotti e dei due capigruppo di minoranza, Dina Bussi e ...

