La Bundesliga verso la riapertura parziale degli stadi (Di martedì 21 luglio 2020) I tifosi della Bundesliga potrebbero tornare allo stadio fra qualche mese. Il ministro dell’Interno, responsabile anche in tema di sport, Horst Seehofer ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano bavarese “Merkur” che farebbero intendere che gli impianti potrebbero riaprire in autunno, almeno parzialmente: “Sono stato a lungo dell’opinione che puoi far rientrare gli spettatori negli stadi, a patto che vengano applicate le norme sanitarie – ha spiegato il ministro tedesco – Sappiamo che il virus colpisce dove le regole non vengono rispettate. Potremmo farlo in autunno. Naturalmente non con gli stadi pieni, ma potremmo aumentare gradualmente le presenze permesse”. Negli ultimi giorni, anche il ministro federale per gli Affari speciali Helge Braun è sembrato ... Leggi su sportface

