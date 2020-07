La bolla di Orlando funziona, nessun positivo tra i 346 giocatori Nba (Di martedì 21 luglio 2020) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La ‘bollà di Orlando sta funzionando, forse anche oltre ogni legittima aspettativa. L'Nba e l'associazione giocatori (Nbpa) hanno infatti comunicato che i test per la ricerca del Covid-19 effettuati sui 346 giocatori presenti nel complesso di Disney World dallo scorso 13 luglio non hanno prodotto risultati positivi. Una notizia a suo modo straordinaria, che dimostra come l'idea di isolare i giocatori del massimo campionato nordamericano si stia rivelando più che vincente. E che potrebbe rappresentare un grande passo in avanti per la ripresa del campionato, che dopo lo stop dell'11 marzo per l'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Coronavirus dovrebbe ricominciare il prossimo 30 luglio, anche se a partire da mercoledì ognuna ... Leggi su liberoquotidiano

BASKET, NBA; HOUSTON: GUARITO DAL COVID, ANCHE WESTBROOK AD ORLANDO

Il fuoriclasse dei Rockets raggiungerà oggi i suoi compagni di quadra nella 'bolla' di Orlando dove dal 31 luglio riprenderà il campionato del grande basket americano, che era stato sospeso l'11 ...

