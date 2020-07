La Basilicata era Covid free. Poi la Lamorgese ha mandato i migranti positivi: focolaio a Potenza (Di martedì 21 luglio 2020) Si è acceso un focolaio di coronavirus in Basilicata. Aumenta il numero dei casi positivi in un centro di accoglienza per stranieri a Potenza dove è arrivato un gruppo di cittadini del Bangladesh sbarcato a Lampedusa. Dopo i tre casi iniziali, rilevati sabato e riguardanti tre migranti, per gli altri tamponi eseguiti ieri tra gli stranieri e gli operatori della struttura di accoglienza altri 22 sono risultati positivi, portando il totale a 25, tutti in isolamento. I test sono stati effettuati pure ai migranti che da Lampedusa sono stati trasferiti in una struttura della provincia di Matera e si è in attesa dell’esito. La Lega: è il risultato della politica dei porti aperti “La Basilicata è stata la ... Leggi su secoloditalia

ReverendoAdria1 : RT @SecolodItalia1: La Basilicata era Covid free. Poi la Lamorgese ha mandato i migranti positivi: focolaio a Potenza - UomoRango : RT @SecolodItalia1: La Basilicata era Covid free. Poi la Lamorgese ha mandato i migranti positivi: focolaio a Potenza - HonestLuke66 : RT @SecolodItalia1: La Basilicata era Covid free. Poi la Lamorgese ha mandato i migranti positivi: focolaio a Potenza - SecolodItalia1 : La Basilicata era Covid free. Poi la Lamorgese ha mandato i migranti positivi: focolaio a Potenza… - EgidioSantaluc1 : Focolaio Lucano: 25 migranti sono risultati positivi; erano arrivati in Sicilia e trasferiti in Basilicata. Era un… -

Ultime Notizie dalla rete : Basilicata era Venticinque migranti positivi in Basilicata: erano sbarcati in Sicilia La Sicilia Così il governo "importa" il virus nella Regione che non ha malati

A seguito della scoperta di tre nuovi casi di contagio da Coronavirus rilevati tra gli stranieri ospiti dell'ex hotel Vittoria (Potenza), oramai da anni adibito a centro d'accoglienza per richiedenti ...

Focolaio in Basilicata, 36 migranti positivi al coronavirus

POTENZA (ITALPRESS) - Sono in tutto 36 i migranti risultati positivi al Covid 19: 26 a Potenza e 10 nella provincia di Matera. Lo comunica la Task force regionale della Basilicata. Per quanto riguarda ...

A seguito della scoperta di tre nuovi casi di contagio da Coronavirus rilevati tra gli stranieri ospiti dell'ex hotel Vittoria (Potenza), oramai da anni adibito a centro d'accoglienza per richiedenti ...POTENZA (ITALPRESS) - Sono in tutto 36 i migranti risultati positivi al Covid 19: 26 a Potenza e 10 nella provincia di Matera. Lo comunica la Task force regionale della Basilicata. Per quanto riguarda ...