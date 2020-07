La bambina dagli occhi di vetro: il nuovo travolgente ed emozionante romanzo di Roby Contarino (Di martedì 21 luglio 2020) Un instancabile scrittore, un artista poliedrico e sempre sul pezzo. Si può riassumere in parte così l’operato che svolge Roby Modesto Maria Contarino, scrittore e poeta crotonese di 27 anni. Nonostante la sua giovane età, Contarino vanta un curriculum artistico e culturale di tutto rispetto con ben cinque romanzi pubblicati, altri in lavorazione ed una carriera giornalistica in forte ascesa. La sua ultima fatica letteraria s’intitola “La bambina dagli occhi di vetro” e sarà presentato ufficialmente a Crotone l’ormai prossimo sabato 25 luglio nella splendida cornice del Parco Pitagora. A pochi giorni da questo evento abbiamo deciso di incontrarlo e sapere qualcosa di più su questo ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : La bambina dagli occhi di vetro: il nuovo travolgente ed emozionante romanzo di Roby Contarino… - FligndHollander : RT @ZioKlint: Un bambino, dai 4 agli 8 anni, non capisce niente e dovrebbe dedicarsi al gioco ed alla scuola in modo da capire qualcosa in… - AllaTuaPresenza : RT @ZioKlint: Un bambino, dai 4 agli 8 anni, non capisce niente e dovrebbe dedicarsi al gioco ed alla scuola in modo da capire qualcosa in… - caterinacorda1 : RT @ZioKlint: Un bambino, dai 4 agli 8 anni, non capisce niente e dovrebbe dedicarsi al gioco ed alla scuola in modo da capire qualcosa in… - Notiziedi_it : La bambina “prigioniera” del coronavirus da 4 mesi: “E’ tormentata dagli incubi” -