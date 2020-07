**L.elettorale: Crimi, 'avanti senza esitazioni e ambiguità' (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "La modifica della legge elettorale è stato un impegno assunto al momento della formazione di questo governo e, come Movimento 5 Stelle, lo abbiamo rispettato fin dal primo impegno e continueremo a farlo. Concordo dunque con Nicola Zingaretti: si deve proseguire senza esitazioni e ambiguità nell'approvazione del testo base, in votazione alla Camera, frutto della condivisione tra le forze di maggioranza e del confronto con le opposizioni". Lo afferma in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi. Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : **L elettorale Elezioni 2020: attivato l'Ufficio Elettorale Regionale - Regione informa Regione Campania Il sindaco di Marigliano, Antonio Carpino, arrestato per voto di scambio

Napoli, 21 luglio 2020 - Un'ordinanza cautelare di custodia in carcere è stata eseguita dai carabinieri nei confronti di Antonio Carpino, avvocato penalista e sindaco in carica del Comune di Mariglia ...

Matteo Renzi con Silvio Berlusconi? "Ci spingono a fare il grande centro": nuovo partito, l'ex Pd mai così esplicito

"Ci spingono verso il centro". L'intervista di Matteo Renzi a La Stampa è rivelatrice: Italia Viva e Forza Italia insieme in un nuovo soggetto politico, per uno scenario decisamente fluido. "Se vanno ...

