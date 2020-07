**L.elettorale: Crimi, 'avanti senza esitazioni e ambiguità' (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "La modifica della legge elettorale è stato un impegno assunto al momento della formazione di questo governo e, come Movimento 5 Stelle, lo abbiamo rispettato fin dal primo impegno e continueremo a farlo. Concordo dunque con Nicola Zingaretti: si deve proseguire senza esitazioni e ambiguità nell'approvazione del testo base, in votazione alla Camera, frutto della condivisione tra le forze di maggioranza e del confronto con le opposizioni". Lo afferma in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi. Leggi su iltempo

Elezioni 2020: attivato l'Ufficio Elettorale Regionale - Regione informa Regione Campania "Scrivi Baracetti, ma trovi Ianeselli". Ignoti reindirizzano chi cerca Baracetti sul sito del candidato Sindaco del centrosinistra

Resta tuttavia il dubbio su chi sia l’artefice di tale “stregoneria”. Di certo, la campagna elettorale da sempre porta con sé strategie e tranelli, ma in questo caso probabilmente si è ...

Il sindaco di Marigliano, Antonio Carpino, arrestato per voto di scambio

Napoli, 21 luglio 2020 - Un'ordinanza cautelare di custodia in carcere è stata eseguita dai carabinieri nei confronti di Antonio Carpino, avvocato penalista e sindaco in carica del Comune di Mariglia ...

