Klopp: “Questa vittoria è una pietra miliare. Premier? Sarà uno dei più grandi giorni della mia vita” (Di martedì 21 luglio 2020) Intervistato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Chelsea, gara che tra l’altro consegnerà il Trofeo della Premier League aL Liverpool, il tecnico Jurgen Klopp si è soffermato a pensare a come sarà il momento dell’alzata della coppa che tifosi, società e squadra, stanno ormai aspettando da trenta anni. Queste le parole del tecnico Reds come raccolto da TMW: “Ovviamente non lo so ancora, ma mi sono preparato un po’. Per me è davvero difficile, è una vera sfida. C’è una partita di calcio da preparare, una partita molto importante, ma non posso e non voglio ignorare che dopo quella partita, qualunque cosa accada, solleveremo un trofeo. Tutto il Liverpool ha lavorato così duramente per arrivare a questo e ... Leggi su alfredopedulla

