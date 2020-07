Kledi Kadiu e la foto da bambino all’Accademia di Tirana: «Sempre grato alla vita» (Di martedì 21 luglio 2020) La foto è in bianco e nero, e Kledi Kadiu è un volto tra tanti. «Qui ero un bambino pieno di voglia di fare, di studiare, di diventare», ha scritto su Instagram l’ex ballerino di Amici, postando un’immagine di sé, allievo di danza in un’accademia di Tirana. «Sono passati 35 anni. Fa impressione a pensarci, ma ancora di più fa impressione a scriverlo. Il mio obiettivo? Il diploma di danzatore all’Opera di Tirana. Ricordo le lezioni alle 8 del mattino (7 giorni su 7)», ha scritto ancora Kledi, ricordando insieme alle lezioni Ilir Kerni, l’uomo che gliele ha date. «Pretendeva che alle 8 fossimo già riscaldati. Che si faceva allora? Vestiti di danza, alle 7 del mattino, una corsa di mezzora attorno al palazzo dell’Accademia». Leggi su vanityfair

