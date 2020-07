Kitikaka – Cosa è successo a Tiziano Crudeli? Moscio come un Milan da centro classifica (Di martedì 21 luglio 2020) Immaginate Tiziano Crudeli in fila dal panettiere. Una fila lunga, sostenuta, tesa. Tutti con la mascherina. Magari qualcuno pure con quella nerazzurra. A Tiziano esce un po’ di fumo delle narici. Rotea le pupille come nel Ventennio. Batte un piede per terra come un ballerino degli Stomp. Si entra uno alla volta e non si sa Cosa è rimasto sugli scaffali alle spalle del commesso. Vuoi che quando è il turno di Tiziano, dopo una buona quindicina di minuti, le michette sono finite. Proprio un attimo prima che entrasse lui. L’ultima michetta gliel’ha sfilata uno che somiglia a Elio Corno. Ecco, a questo punto non vorremmo mai essere nei panni del panettiere. Tiziano Crudeli è fatto così. Per lui ... Leggi su ilfattoquotidiano

