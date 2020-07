Katy Perry, il potere del pancione: «Così grata al mio corpo» (Di martedì 21 luglio 2020) «Non si è mai troppo incinta per indossare un crop-top». Katy Perry, su Instagram, ha lasciato che un fotografo immortalasse le sue nuove, e tondeggianti forme, fasciati da abiti succinti: tagli corti, colori accesi. «Non si è mai troppo belli per indossare una mascherina», ha scritto poi, aggiungendo all’outfit una mascherina chirurgica. La cantante, la cui gravidanza, la prima, è ormai agli sgoccioli, ha invitato i propri fan ad imitare il proprio atteggiamento. Con mascherina e vestiti adatti a valorizzare ogni identità individuale. Leggi su vanityfair

