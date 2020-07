Kate Middleton e Meghan Markle: l’episodio che le ha divise per sempre (Di martedì 21 luglio 2020) Il rapporto tra Kate Middleton e Meghan Markle non è mai stato dei migliori. Prima dell’allontanamento definitivo, i tabloid britannici hanno scritto numerosissimi articoli sulle possibili cause che hanno portato le due a un tale stadio di inimicizia. Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe un episodio in particolare che avrebbe cambiato i loro rapporti per sempre. A rivelarlo è Tom Quinn, esperto di questioni reali. Quinn fa sapere che c’è un momento preciso che ha decretato l’inizio della guerra tra le due donne. Quinn racconta un episodio accaduto a Palazzo che avrebbe lasciato sgomenta la Duchessa di Cambridge. Meghan avrebbe urlato contro un membro dello staff di Kate che si era rifiutato di svolgere un incarico per la ... Leggi su tpi

