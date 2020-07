Kanye West annuncia il nuovo album e attacca la moglie su Twitter: “Vuole rinchiudermi” – VIDEO (Di martedì 21 luglio 2020) Kanye West ha accusato la moglie di volerlo rinchiudere, cancella poi i tweet e annuncia l’uscita del suo nuovo album Pochi giorni fa durante primo discorso per la sua candidatura a presidente degli Stati Uniti Kanye West in lacrime ha svelato che la moglie stava per abortire la loro prima figlia. Nelle ultime ore è … L'articolo Kanye West annuncia il nuovo album e attacca la moglie su Twitter: “Vuole rinchiudermi” – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Con un repentino cambio di piano, quasi da barzelletta, il nuovo album di Kanye West ha ufficialmente una data d’uscita e una tracklist, ma un nuovo titolo. Quando era uscito Wash Us In The Blood con ...

Kim Kardashian furiosa col marito dopo la rivelazione sull’aborto

La situazione si è fatta piuttosto seria e complicata. Kim Kardashian sarebbe preoccupata ma anche furiosa a causa del comportamento del marito Kanye West. Il rapper nel weekend ha tenuto il suo primo ...

