Juventus, Zapata nel mirino: l’Atalanta chiede almeno 60 milioni (Di martedì 21 luglio 2020) Tra gli obiettivi della Juventus per il reparto avanzato c’è Duvan Zapata, centravanti dell’Atalanta e della nazionale colombiana. L’ex Napoli è in cima alla lista del direttore sportivo Paratici insieme ad Arek Milik, da tempo in trattativa con i bianconeri. Le difficoltà della Juve nel soddisfare le richieste di Aurelio De Laurentiis stanno spingendo Paratici … L'articolo Juventus, Zapata nel mirino: l’Atalanta chiede almeno 60 milioni Leggi su dailynews24

