Juventus (quasi) campione, Napoli nemmeno in Champions: colpa solo di Ancelotti? (Di martedì 21 luglio 2020) La Juventus, grazie alla vittoria interna contro la Lazio, ha messo una serie ipoteca sullo Scudetto. Eppure a Torino, sponda bianconera, non tutti sono contenti. La Vecchia Signora è stata la squadra più continua, ma non ha convinto completamente. Raramente si è visto il bel gioco, Sarri non sempre ha trovato l'appoggio dell'ambiente. In casa Napoli i rimpianti sono tanti. La compagine azzurra, negli ultimi anni, è stata la rivale più agguerrita dei bianconeri. SSC Napoli v KRC Genk: Group E... Leggi su 90min

